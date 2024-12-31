В Каспийском море произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В Каспийском море зафиксировано еще одно землетрясение.

Информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана. Сообщается, что в 06:46 по местному времени в Каспийском море было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.

Эпицентр находился на глубине 30 километров.

09:15

В Каспийском море зафиксировано землетрясение.

Информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана. Сообщается, что землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано в Каспийском море в 06:40 по местному времени.

Эпицентр находился на глубине 17 километров.

Источник: АЗЕРТАДЖ