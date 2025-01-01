Как мир встретил новый 2025 год - ФОТО

Жители всех стран мира встретили 2025 год.

Первыми на планете 2025 год встретили жители Новой Зеландии — полночь в стране наступает за 18 часов до Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке и за 10 часов до боя курантов в Москве.

Весь мир отпраздновал наступление 2025 года впечатляющими световыми шоу, концертами, фейерверками и гуляниями. Лондон отметил Новый год пиротехническим шоу над Темзой и парадом с участием 10 тыс. артистов. «Париж — это вечеринка», — объявила мэр города Анн Идальго. В французской столице был грандиозный салют на Елисейских полях, а монумент «Триумфальная арка» превратили в гигантскую картину для светового шоу. В бразильском Рио-де-Жанейро новогодние гуляния и шоу традиционно прошли на пляже Копакабана.

Американское Самоа стал одним из последних регионов, встречающих 2025 год.

Мужчина лежит на конфетти на Таймс-сквер во время празднования Нового года в Нью-Йорке (США)

Празднование Нового года в Сиднее (Австралия)

Уличная проекция на здании Токийского столичного правительства в честь Нового года в Токио (Япония)

Люди молятся в первый день нового года в храме Мэйдзи в Токио (Япония)

Люди празднуют Новый год в парке Шоуган в Пекине (Китай)

Люди собираются в Якутске (Республики Саха), несмотря на температуру ниже минус 47 градусов по Цельсию, 31 декабря 2024 года

Люди с фонариками на своих мобильных телефонах во время празднования Нового года в Мумбаи (Индия)

Фейерверк взрывается над Бурдж-Халифа во время празднования Нового года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты)

Празднование Нового года в Казани (Россия)

Люди во время новогодних гуляний на ВДНХ в Москве (Россия)

Фейерверк во время празднования Нового года в Берлине (Германия)

Люди собираются у елки перед Софийским собором в Киеве (Украина)

Люди на пляже Копакабана во время празднования Нового года в Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Фейерверк во время празднования Нового года в Париже (Франция)

Фейерверки над колесом обозрения «Лондонский глаз» во время празднования Нового года в Лондоне (Веикобритания)

Люди во время празднования Нового года в Дамаске (Сирия)

Мальчик во время празднования Нового года в Найроби (Кения)

Фейерверки во время пиротехнического шоу в честь Нового года в прибрежном городе Винья-дель-Мар (Чили)

Фейерверк над пляжем Копакабана во время празднования Нового года в Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Офицер полиции Нью-Йорка делает селфи со своей семьей на Таймс-сквер во время празднования Нового года в Нью-Йорке (США)

Источник: Gazeta.Ru