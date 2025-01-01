Азербайджан, полностью восстановивший государственный суверенитет, встретил Новый год с грандиозным салютом Победы - ВИДЕО
2024 год, который мы проводили, вписан как страница успеха в летопись развития нашей страны. За прошедший год Азербайджан еще больше укрепил международные позиции, добился заметного прогресса в политической, экономической и других сферах.
Одержанная Победа в Отечественной войне была упрочена в политико-дипломатической плоскости. Территориальная целостность и суверенитет, достигнутые ценой крови наших героических солдат и офицеров, шехидов, являются самым ценным национальным достоянием нашего народа. На освобожденных землях в настоящее время ведутся широкомасштабные восстановительно-созидательные работы. На пути к Великому возвращению предпринимаются уверенные шаги.
По случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года в Баку состоялся салют.
Жители и гости города, собравшиеся на Приморском бульваре и центральных улицах столицы, с большим интересом наблюдали за праздничным салютом, организованным Исполнительной властью города Баку.
Источник: АЗЕРТАДЖ