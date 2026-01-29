 В Колумбии пропала связь с самолетом, на борту которого 15 человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Колумбии пропала связь с самолетом, на борту которого 15 человек

First News Media02:40 - Сегодня
В Колумбии пропала связь с самолетом, на борту которого 15 человек

Авиационные власти Колумбии потеряли контакт с самолетом местной авиакомпании Satena, выполнявшим внутренний рейс.

Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, опубликованном в соцсети Х.

"Самолет, выполнявший рейс NSE 8849 по маршруту Кукута - Оканья в последний раз выходил на связь с управлением воздушным движением в 11:54 (20:54 по бакинскому времени) 28 января", - отмечается в сообщении.

По данным авиакомпании, на борту воздушного судна Beechcraft 1900 с регистрационным номером HK4709, которое эксплуатируется компанией SEARCA, находятся 15 человек: 13 пассажиров и 2 члена экипажа. Самолет должен был приземлиться в пункте назначения около 21:05 по бакинскому времени.

Satena активировала протокол чрезвычайной ситуации. Ведутся поисковые работы при координации с Центром управления Воздушно-космических сил Колумбии и Управлением гражданской авиации для установления местонахождения борта.

Источник: ТАСС

Поделиться:
183

Актуально

Мнение

От угрозы к спасению: как Азербайджан будет восстанавливать Бакинскую бухту

Футбол

«Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ...

Политика

Главы МИД Азербайджана и Китая встретились в Пекине - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Азербайджане могут ввести налоговые льготы в связи с WUF13

В мире

В Колумбии пропала связь с самолетом, на борту которого 15 человек

Рубио: РФ еще не дала согласия на возможные гарантии безопасности Запада для Украины

Турция заявила о готовности взять ответственность за восстановление и мир в Газе

Рубио: США не отказываются от НАТО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Трамп: Китай успешно и полностью захватывает некогда великую Канаду

В США более 730 тысяч семей остались без света из-за снежной бури

В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса, способного вызвать эпидемию

Смартфон Нетаньяху привлёк внимание журналистов из-за заклеенной камеры

Последние новости

В Колумбии пропала связь с самолетом, на борту которого 15 человек

Сегодня, 02:40

Лига чемпионов: Определились возможные соперники «Карабаха» в плей-офф

Сегодня, 02:15

«Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:57

ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5-3,75%

28 / 01 / 2026, 23:53

Рубио: РФ еще не дала согласия на возможные гарантии безопасности Запада для Украины

28 / 01 / 2026, 23:36

Представитель ЕС провёл переговоры с официальными лицами Азербайджана

28 / 01 / 2026, 23:10

Турция заявила о готовности взять ответственность за восстановление и мир в Газе

28 / 01 / 2026, 23:00

Скончавшийся в отеле в центре Баку мужчина оказался главой диаспоры

28 / 01 / 2026, 22:40

Рубио: США не отказываются от НАТО

28 / 01 / 2026, 22:30

Марко Рубио: США не исключают проведение военной операции против Ирана

28 / 01 / 2026, 22:12

Совбез ООН обсудил ситуацию в Газе

28 / 01 / 2026, 22:00

Трамп заявил, что за год его президентства в США вложено «невероятный» объем инвестиций

28 / 01 / 2026, 21:48

«Он признал вину и извинился, я согласилась на прекращение дела» - визажист о ситуации после обвинений в адрес сына генерала - ВИДЕО

28 / 01 / 2026, 21:24

Азербайджан может ввести безвиз для граждан Боснии и Герцеговины

28 / 01 / 2026, 21:03

Обсуждено развитие сотрудничества со Всемирным нефтяным советом

28 / 01 / 2026, 20:46

Штрафы за незаконный вывоз объектов национального культурного наследия из Азербайджана увеличены в 2 раза

28 / 01 / 2026, 20:25

Обсуждены экономические взаимоотношения между Азербайджаном и Пакистаном

28 / 01 / 2026, 20:10

США на 100% заместили легкую нефть России для Венесуэлы и планируют восстановить там свое дипломатическое присутствие

28 / 01 / 2026, 19:55

СМИ: ЕС утвердил санкции против Ирана

28 / 01 / 2026, 19:45

ЕС одобрил пакет военной помощи для Армении в 20 млн евро

28 / 01 / 2026, 19:35
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00