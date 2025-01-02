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Магнитная буря на Земле усилилась

First News Media10:20 - Сегодня
Магнитная буря на Земле усилилась

Магнитная буря на Земле усилилась и достигла уровня G3 (предпоследний уровень мощности).

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Отмечается, что такой уровень свидетельствует о высокой степени возмущенности магнитного поля.

Уровень G3 также может привести к сбоям в работе энергетических систем, например, к ложным тревогам в предохранительных устройствах и перегреву масляных трансформаторов. Также могут наблюдаться нарушения в спутниковой и радиосвязи.

Кроме того, магнитная буря может вызвать полярные сияния в средних широтах. Обычно это явление можно заметить в более северных регионах, но при таком уровне возмущенности оно может распространиться южнее.

Источник: Gazeta.Ru

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