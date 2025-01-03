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Три человека погибли в ДТП в Гаджигабуле - ФОТО

Теймур Максутов10:27 - Сегодня
Три человека погибли в ДТП в Гаджигабуле - ФОТО

В произошедшем в Гаджигабуле дорожно-транспортном происшествии погибли три человека.

Сообщается, что вчера на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории города Гаджигабул, автомобиль марки ВАЗ 2107 при развороте выехал навстречу ехавшему на высокой скорости автомобилю марки Mercedes.

В результате ВАЗ 2107 сошел с трассы и врезался в другие автомобили, припаркованные перед рестораном, пишет АПА.

В результате аварии скончались жители Сабирабада Гахраманов Юсиф Замин оглу (2016 г.р.), Гахраманова Амина Фикрет гызы (1996 г.р.) и Гахраманова Гюнель Вилаят гызы (2018 г.р.).

Гахраманлы Вилаят Рзахан оглу (1990 г.р.) и житель Баку Сарыев Эльвин Эльшан оглу (2016 г.р.) с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу. Еще 2 пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

По факту проводится расследование.

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