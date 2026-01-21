 В Агентстве наземного транспорта напомнили о штрафах за незаконный сбор платы за парковку | 1news.az | Новости
В Агентстве наземного транспорта напомнили о штрафах за незаконный сбор платы за парковку

Фаига Мамедова17:32 - Сегодня
Несмотря на то, что парковка автомобилей в Баку по воскресеньям является бесплатной, некоторые лица по-прежнему продолжают незаконно требовать деньги с водителей. Хотя Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) неоднократно выступало с предупреждениями, проблема до сих пор не нашла своего полного решения.

Какие же меры наказания применяются к лицам, занимающимся незаконным сбором средств?

В ответ на запрос 1news.az пресс-секретарь AYNA Турал Оруджов сообщил, что согласно закону «О дорожном движении», парковка является бесплатной с 22:00 до 07:00, а также в течение всего дня по воскресеньям.

«Требование любой платы в наличной форме за использование уличных парковочных мест недопустимо. Взимание наличных денег с водителей под видом платы за парковку полностью незаконно. Гражданам, столкнувшимся с такими случаями, рекомендуется обращаться в правоохранительные органы», - заявил представитель агентства.

Он также отметил, что организация парковочных мест, оказание услуг парковки или требование платы за них на государственных автомобильных дорогах лицами, не имеющими на то полномочий, влечет за собой административную ответственность.

«Согласно законодательству, за данные правонарушения физические лица штрафуются на сумму от 100 до 200 манатов, должностные лица - от 300 до 500 манатов. В случаях, когда этих мер недостаточно, может быть применен административный арест сроком до 15 суток. Для юридических лиц сумма штрафа составляет от 1500 до 2500 манатов».

Т. Оруджов подчеркнул, что сотрудники AzParking по воскресеньям проводят просветительскую работу в различных районах столицы. Основная цель кампании - информировать водителей о бесплатной парковке по воскресеньям и предотвращать незаконные действия.

