Бренд Dolce & Gabbana обвинили в расизме: Подробности модного скандала – ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:41 - Сегодня
Итальянский модный бренд Dolce & Gabbana обвинили в расизме из-за кастинга манекенщиков для нового показа, в связи с чем в социальной сети TikTok появилось множество критических роликов.

В Милане состоялся показ новой мужской коллекции Dolce & Gabbana «Portrait of a Man» (Портрет мужчины) - пользователи соцсетей отмечают, что в дефиле участвовали преимущественно белые мужчины схожего типажа, что по их мнению говорит о расовой однородности кастинга и игнорировании принципов инклюзивности.

«В показе не было ни азиатов, ни темнокожих, ни арабов. Не пригласили даже блондинов», — возмутился однообразием манекенщиков блогер @ly.as0, чей ролик завирусился и набрал около миллиона просмотров и множество возмущенных комментариев. Кастинг манекенщиков для нового показа Dolce & Gabbana блогер иронично назвал «50 оттенков белого».

@ly.as0 bYEEE I wasn’t excpecting anything but this is a new low #magiefondvert ♬ son original - lyas

К критике итальянского бренда присоединилась и американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид, отметившая под одной из публикаций в социальной сети Instagram следующее: «Я в шоке, что люди до сих пор поддерживают этот бренд, это позор. Модели, стилисты, кастинг - все это чертово дело должно быть отменено. Многолетний расизм, сексизм, нетерпимость, ксенофобия... Как мы до сих пор можем быть шокированы их поведением?».

При этом часть пользователей встала на защиту бренда, отметив, что показ проходил в Милане — городе, который является историческим центром итальянской моды. По их словам, коллекция изначально задумывалась как художественный образ классического итальянского джентльмена, с отсылками к традиционной эстетике, кинематографу и культурному коду Италии. В этом контексте, как считают защитники бренда, выбор моделей отражал концепцию показа, а не попытку исключения или дискриминации.

Сами основатели культового итальянского модного дома Dolce & Gabbana - Доменико Дольче и Стефано Габбана - пока не делают каких-либо заявлений на эту ставшую скандальной тему.

