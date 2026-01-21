В южных районах восстанавливают электроснабжение после сильного снегопада

"Азеришыг" АО сообщило, что его бригады в круглосуточном режиме работают над восстановлением электроснабжения в южных районах страны.

Как передаёт 1news.az, непрерывные снегопады привели к ограничениям подачи электроэнергии в Масаллы, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы и Лянкярана.

В компании уточнили, что в ряде горных и лесных населённых пунктов под весом снега ломались деревья, которые падали на линии электропередачи и вызывали аварии. Кроме того, проезд по заснеженным дорогам затруднён, а попадание в отдалённые горные сёла практически невозможно. Удаление упавших деревьев создаёт дополнительную нагрузку на аварийные бригады.

Несмотря на сложные погодные условия, сотрудники "Азеришыг" уже несколько дней работают без перерыва для устранения повреждений. В компании отметили, что подача электроэнергии уже восстановлена в большинстве сёл, а в ближайшее время электричество вернётся и в остальных населённых пунктах.