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TƏBİB: В праздничный день зафиксировано 28 случаев отравления

Теймур Максутов11:57 - Сегодня
TƏBİB: В праздничный день зафиксировано 28 случаев отравления

В праздничный день, 31 декабря 2024 года, в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступило 28 обращений с подозрением на отравление.

Об этом говорится в сообщении TƏBİB.

Уточняется, что из обратившихся 14 человек отравились алкоголем, 5 – медикаментами, 6 – угарным газом, двое обратились из-за аллергической реакции, а один человек - из-за ботулизма.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их выписали для амбулаторного лечения.

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