В Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемыми 5 января в столице и регионах Азербайджана ветреными погодными условиями.

Как сообщили в службе, в Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Имишли, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Бейлагане, Агджабеди, Геранбое, Нафталане, Барде, Тертере, Евлахе, Агдаме, Дашкесане, Гяндже, Гёйгёле, Самухе, Шемкире, Мингячевире, Джалилабаде, Билясуваре, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Нефтчале, Гаджигабуле, Шеки, Загатале, Гахе, Гобустане, Шабране, Хачмазе, Сиязани, Гусаре и Хызы порывы западного ветра будут достигать 13,9-20,7 м/с в соответствии с желтым уровнем погодной опасности.

В Баку и на Абшеронском полуострове, согласно оранжевому предупреждению, ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит 20,8-28,4 м/с.