ООО «North West Construction» (Азербайджан) и FALORNI TECH S.R.L. (Италия) заключили комплексный контракт на модернизацию, восстановление и ввод в эксплуатацию завода по производству стеклотары, расположенного в Гарадагском районе Баку, на условиях «под ключ».

Подписание и обмен контрактными документами между сторонами состоялось 23 ноября 2026 года в рамках Азербайджано-Итальянского бизнес-форума, прошедшего в Баку под эгидой Министерства экономики Азербайджанской Республики и Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии. Следует отметить, что завод был приватизирован компанией «North West Construction» в рамках инвестиционного конкурса, проведённого Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

В рамках контракта Falorni обеспечит выполнение комплекса работ и услуг, включающего инженерное проектирование, закупку и поставку оборудования, монтаж, интеграцию технологических систем, пусконаладочные работы, испытания на соответствие эксплуатационным показателям, обучение персонала и передачу объекта заказчику. Эти мероприятия направлены на восстановление надёжной и эффективной работы предприятия. По завершении первого этапа проекта производственная мощность завода составит, как ожидается, около 120 тонн в сутки, а годовой объём выпуска — порядка 110 млн. единиц стеклотары в зависимости от окончательно утверждённой конфигурации производства.

FALORNI TECH — итальянская инжиниринговая и технологическая компания, осуществляющая свою деятельность с 1958 года. Компания специализируется на технологиях производства стекла, проектировании стекловаренных печей и имеет богатый опыт реализации EPC-проектов «под ключ» в различных странах мира.

На следующем этапе проекта предусматривается установка второй стекловаренной печи в целях дальнейшего наращивания производственных мощностей завода. Ожидается, что производственная мощность второй печи составит 100–130 тонн в сутки, что соответствует годовому выпуску порядка 90–125 млн. единиц стеклотары. По завершении обоих этапов совокупная производственная мощность предприятия, как ожидается, достигнет 220–250 тонн в сутки, а годовой объём выпуска — порядка 200–235 млн. единиц стеклотары. Расширение производства позволит удовлетворить значительно большую долю растущего спроса на стеклянную упаковку в Азербайджане за счёт отечественной продукции, снизить зависимость от импорта и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Модернизированный завод будет выпускать широкий ассортимент стеклотары для внутреннего и региональных рынков, включая стеклянные бутылки для напитков и пищевых продуктов, банки для пищевой и консервированной продукции, а также другие виды стеклянной упаковки различных размеров, форм и технических характеристик. Проект объединит инвестиционный потенциал и компетенции компании North West в реализации проектов на местном рынке с международным опытом и специализированными технологическими компетенциями Falorni в области производства стекла. Завод станет первым в Азербайджане современным, эффективным и конкурентоспособным производственным предприятием такого типа.

Важно отдельно подчеркнуть, что сотрудничество между компаниями не ограничивается исключительно модернизацией и вводом завода в эксплуатацию. Falorni также выступит в качестве операционного партнёра North West, обеспечивая применение технологического ноу-хау, поддержку в организации и ведении производственной деятельности, экспертное сопровождение в области технического обслуживания оборудования и опыт оптимизации технологических процессов. Долгосрочное операционное партнёрство направлено на обеспечение стабильности производства, постоянное повышение качества продукции и эффективности производственных процессов, а также устойчивое развитие предприятия.

Проект также внесёт значительный вклад в развитие экономики Азербайджана и диверсификацию промышленности за счёт существенного качественного и количественного наращивания отечественного производства стеклянной упаковки и снижения зависимости от импортной продукции. Развитие местного производства позволит потребителям стеклотары и других видов стеклянной упаковки сократить закупочные, транспортные и логистические издержки, повысить надёжность поставок и сократить сроки доставки. Кроме того, реализация проекта направлена на создание сотен новых рабочих мест, развитие профессиональных и технических компетенций местных специалистов, поддержку отечественных поставщиков, а также обеспечение дополнительных налоговых поступлений в государственный бюджет и долгосрочного экономического эффекта для страны.

В рамках первого этапа проекта запуск производства на заводе ожидается в начале 2028 года.