Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного провоза крупной партии незадекларированных лекарственных средств.

Как сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана, таможенному контролю подвергли багаж и ручную кладь гражданина России, прибывшего в Баку рейсом Москва - Баку.

Во время проверки на стационарном рентгеновском аппарате были обнаружены подозрительные изображения. В связи с этим багаж и ручную кладь пассажира направили на дополнительный досмотр.

В результате проверки были обнаружены лекарственные средства пяти наименований: 9 900 таблеток и 250 препаратов в инъекционной форме. Все они не были задекларированы в таможенном органе.

По факту проводится расследование.