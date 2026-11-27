Редкий портсигар фирмы Фаберже, который азербайджанский предприниматель и будущий министр внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики Бехбуд-хан Джаваншир преподнес промышленнику Густаву Людвиговичу Нобелю на Новый 1917 год (Изделие датируется 1908-1917 годами, Санкт-Петербург) будет выставлен в экспозиции выставки «Золотой век русской аристократии в драгоценных подарках».

Выставка, которая откроется в санкт-петербургском Музее Фаберже 12 декабря, продлится по 21 марта 2027 года, сообщают российские медиа.

Экспозиция впервые представит широкой публике портсигары, табакерки и папиросницы из крупнейшей в мире частной коллекции изделий Фаберже, собранной американским бизнесменом и филантропом Джоном Трайном за 20 лет. Многие из этих предметов ранее принадлежали членам династии Романовых, представителям высшего света, промышленной и военной элиты эпохи Александра III и Николая II.

Бехбуд-хан Азад-хан оглу Джаваншир (1877-1921) - правнук основателя Карабахского ханства Панах Али-хана, но в историю Баку начала XX века он вошел прежде всего как один из первых высококвалифицированных азербайджанских инженеров-нефтяников и крупный предприниматель, интегрированный в деловую элиту Российской империи.

В те времена «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» («Бранобель») было крупнейшим игроком на бакинском рынке, и сотрудничество с ним определяло статус любого крупного инженера и подрядчика.

Джаваншир входил в круг ведущих инженеров-нефтяников Баку, с которыми правление «Бранобель» взаимодействовало при разработке месторождений, заказе буровых работ и поставках оборудования. Его европейское образование и знание языков делали его удобным и равным партнером для руководства компании, значительную часть которого составляли шведские и немецкие специалисты.

Бехбуд-хан Джаваншир активно участвовал в работе Бакинского отделения Императорского Русского технического общества и Совета съездов бакинских нефтепромышленников - ключевых площадок, где вырабатывалась общая политика отрасли и где ключевые позиции занимали представители семьи Нобель (Эммануил Людвигович и его младший брат Густав Людвигович).

Подарок драгоценного портсигара фирмы Фаберже (изготовленного в петербургской мастерской Генрика Вигстрема в 1908–1917 гг.) Густаву Людвиговичу Нобелю на Новый 1917 год - характерный для деловой культуры того времени жест. Подобные персональные подарки от именитого ювелирного дома вручались не просто в рамках протокола, а в знак прочных партнерских и доверительных отношений между крупным бакинским подрядчиком-инженером и одним из руководителей нефтяной империи Нобелей накануне потрясений 1917 года.

После событий 1917 года и провозглашения Азербайджанской Демократической Республики (АДР) в мае 1918 года техническая и управленческая биография Джаваншира оказалась востребована на государственном уровне. Уже в июне того года он занял пост министра внутренних дел АДР, а также исполнял обязанности министра торговли и промышленности. Джаваншир отвечал за наведение порядка в Баку после его освобождения в сентябре 1918 года от большевистско-дашнакских сил. В 1921 году, уже после советизации Азербайджана, он был направлен в Константинополь (нынешний Стамбул) в качестве представителя «Азнефти» и Наркомата внешней торговли для закупки нефтяного оборудования и организации экспорта. Именно его довоенные европейские и отраслевые связи делали его незаменимым специалистом для восстановления бакинских промыслов, вплоть до его гибели от рук дашнакского террориста Мисака Торлакяна 18 июля 1921 года.