Петиция с требованием объявить американского посла в Канаде Пита Хукстру персоной нон грата поступила на рассмотрение парламента страны.

Документ подписали почти 286 тыс. человек.

Инициатором обращения выступила депутат от Партии зеленых Элизабет Мэй. В петиции утверждается, что Хукстра «неоднократно делал публичные заявления, подрывающие дипломатические отношения» между двумя государствами.

В частности, посла обвиняют во вмешательстве во внутреннюю политику Канады и контактах с действующими сепаратистскими движениями. Кроме того, он поддерживал заявления президента США Дональда Трампа о намерении превратить Канаду в «51-й штат».

Канадское правительство обязано дать официальный ответ на петицию, однако не обязано выполнять содержащиеся в ней требования.

Ранее Трамп неоднократно призывал Канаду войти в состав США, а премьер-министра страны Марка Карни называл губернатором. Оттава отвергла возможность присоединения к соседнему государству.

В сентябре Карни в интервью The New York Times сообщил, что Канада готовится к возможному военному вторжению со стороны США, охарактеризовав отношения между странами как «торговую войну».

Источник: Politico