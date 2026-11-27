В Азербайджане продолжаются мероприятия по возвращению диких животных в их исторические ареалы обитания и восстановлению популяций.

В рамках мероприятий по восстановлению и реинтродукции видов фауны, предусмотренных I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, на территорию Джебраильского района выпустили 10 джейранов.

Об этом 1news.az сообщил начальник Службы охраны биоразнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов Халиг Мирзаев.

По его словам, на сегодняшний день на освобожденные от оккупации территории Азербайджана выпущено в общей сложности 50 джейранов.