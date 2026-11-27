Президент США Дональд Трамп выразил поддержку усилиям премьер-министра Ирака Али аль-Заиди, направленным на укрепление государственной власти на всей территории страны, пресечение контрабанды иракской нефти, борьбу с коррупцией и передачу всего оружия под исключительный контроль государства.

«Мы поддерживаем усилия премьера аль-Заиди по созданию единого, процветающего и сильного Ирака, который самостоятельно принимает политические решения», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.