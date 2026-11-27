Обнародована повестка дня пленарных заседаний Милли Меджлиса, которые состоятся 1-2 декабря.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью парламента, в нее включены 8 вопросов.

1. Законопроект «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год» (второе чтение);

2. Законопроект «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год» (второе чтение);

3. Законопроект «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2027 год» (второе чтение);

4. Законопроект «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2027 год» (второе чтение);

5. Законопроект «О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2027 год» (второе чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, Закон Азербайджанской Республики «Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов», «Консульский устав Азербайджанской Республики», утвержденный Законом Азербайджанской Республики от 8 февраля 1994 года номер 782, законы Азербайджанской Республики «О паспортах», «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики», «О защите прав потребителей», «О несостоятельности и банкротстве», «О дорожном движении», «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)», «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц», «О социальной защите детей, лишенных родительской опеки», «О нотариате», «О государственной пошлине», «Об исполнении», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», «О государственном реестре недвижимого имущества», «О ветеринарии», «О фитосанитарном контроле» и «Об изъятии земель для государственных нужд» (второе чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Избирательный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс конкуренции Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О статусе военнослужащих», «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в Азербайджанской Республике», «О статусе и социальной защите граждан, участвовавших в ликвидации Чернобыльской аварии и пострадавших в результате этой аварии», «О профессиональных союзах», «О социальном страховании», «Об охране здоровья населения», «Об утверждении Положения о прохождении военной службы», «Об утверждении Положения о службе в таможенных органах», «Об утверждении Положения о службе в государственных налоговых органах», «Об утверждении Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики», «О прожиточном минимуме», «О социальных пособиях», «Об образовании», «О воинской обязанности и военной службе», «О дошкольном образовании», «О страховании от безработицы», «Об общем образовании», «О политических партиях», «О дипломатической службе» и «О частных судебных исполнителях» (второе чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики «О недрах», «Об отходах», «О животном мире», «Об охране окружающей среды», «О медицинском страховании», «Об автомобильных дорогах», «Об особо охраняемых природных территориях и объектах», «О бюджетной системе», «О государственном долге», «О таможенном тарифе», «Об охране зеленых насаждений», «О безналичных расчетах», «О Счетной палате», «О государственных закупках» и «О рыболовстве» (второе чтение).