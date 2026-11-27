Американский историк, общественный деятель и дипломат, профессор Жирайр Липаритян прокомментировал формулировки в Декларации о независимости Армении в плане наличия в них территориальных претензий Армении к соседним государствам и устранения ссылок на этот документ в проекте новой Конституции Армении, опубликованном 23 ноября.

Прежде всего, стоит отметить, что главный вывод в этом контексте заключается в следующем: действующая правовая конструкция совершенно справедливо воспринимается как территориальная претензия Армении к Азербайджану. Если сегодня Ереван действительно отказывается от каких-либо притязаний на азербайджанские земли – а именно такова нынешняя ситуация – то из Основного закона Армении должны быть полностью исключены любые прямые или косвенные отсылки к Декларации от августа 1990 года. Именно здесь возникает необходимость в конституционной поправке. В предложенном проекте новой Конституции устранена преамбула, а вместе с ней исчезает и упоминание совместного постановления от 1 декабря 1989 года о «воссоединении Армении с Карабахом». При этом сама Декларация сохраняется как исторический документ, отражающий политические настроения эпохи своего создания.

Разбирая юридические и исторические детали этой темы в беседе с медиа, Жирайр Липаритян (был советником первого президента Армении Левона Тер-Петросяна) пояснил несколько ключевых моментов, которые часто путают в медийном пространстве:

Два разных документа

Текст от августа 1990 года – это Декларация о движении к независимости (Declaration ON Independence), обозначавшая лишь вектор развития. Непосредственно сама Декларация независимости (Declaration OF Independence) была принята позже, в сентябре 1991 года по итогам референдума, и уже она сослалась на августовский документ.

Проблема не в самом тексте Конституции, а в отсылке.

Спорные формулировки не прописаны в статьях действующей Конституции Армении напрямую – они содержатся в Декларации 1990 года. Однако преамбула действующего Основного закона делает к ней отсылку, тем самым придавая ей юридический вес. Отказ от таких ссылок в конституциях – нормальная мировая практика: например, Конституция США (1789 г.) никак не ссылается на американскую Декларацию независимости (1776 г.).

Аспект об Азербайджане

В преамбуле Декларации 1990 года упоминается совместное решение Верховного Совета Армении и Совета [бывшей] НКАО от 1 декабря 1989 года о «воссоединении». Липаритян прямо признает, что с точки зрения практических и правовых последствий это является территориальной претензией к Азербайджану.

«Западная Армения» и Турция

Вторым спорным моментом считается 11-я статья Декларации 1990 года, где говорится о поддержке международного признания «геноцида армян» «в Османской Турции и Западной Армении». По словам историка, «Западная Армения» – это сугубо историографический термин, закрепившийся еще со времен «раздела армянских земель между Османской и Сефевидской империями в 1639 году». Воспринимать само использование этого исторического названия как территориальную претензию к современной Турецкой Республике Липаритян считает нелогичным.

Позиция Еревана и Анкары в прошлом

Дипломат сказал, что за 35 лет независимости ни одно правительство Армении – ни при Левоне Тер-Петросяне, ни при Роберте Кочаряне, ни при Серже Саргсяне – не выдвигало официальных территориальных претензий к Турции. В 1992–1997 годах сам Липаритян на переговорах с Анкарой четко фиксировал отсутствие притязаний на турецкие земли – тогда «процесс сорвался» из-за оккупации Кяльбаджара, и Турция увязала нормализацию отношений с разрешением карабахского конфликта.

По его словам, ни в 1990-е годы, ни во время подготовки Цюрихских протоколов 2009 года турецкие дипломаты никогда не поднимали вопрос об 11-й статье Декларации – эта тема возникла в информационном поле совсем недавно.

Таким образом, объективная логика конституционных изменений сводится к приведению Основного закона Армении в соответствие с новыми региональными реалиями. Сохранение прежней преамбулы оставляло в силе юридическую претензию на территорию Азербайджана, закрепленную актом от 1 декабря 1989 года. Убирая вводную часть из проекта новой Конституции, Ереван разрывает правовую связь с Декларацией августа 1990 года, переводя ее из разряда действующих правовых ориентиров исключительно в плоскость истории.