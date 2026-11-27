Углеродные выбросы Международного аэропорта Гейдар Алиев за 2025 год сократились на 22% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на рекордный пассажиропоток.

Кроме того, аэропорт подтвердил соответствие требованиям третьего уровня международной программы Airport Carbon Accreditation.

Как сообщает 1news.az, в 2025 году Бакинский международный аэропорт обслужил 7,64 миллиона пассажиров. При этом объём выбросов углерода, связанных с непосредственной деятельностью аэропорта и потреблением приобретённой электроэнергии, уменьшился на 22% относительно показателей 2024 года.

Также отмечается существенное снижение углеродного следа в расчёте на одного пассажира. По сравнению с 2022 годом этот показатель сократился на 55% и составил 3,96 килограмма эквивалента углекислого газа.

Достичь таких результатов удалось благодаря оптимизации производственных процессов, более рациональному использованию энергоресурсов и внедрению современных систем управления. В частности, обновлённая система управления зданием (BMS) в Терминале 1 обеспечивает более эффективную работу освещения и вентиляции. Экологическая и энергетическая политика аэропорта также основывается на системах менеджмента, соответствующих международным стандартам ISO 14001:2015 и ISO 50001:2018.

Третий уровень аккредитации Airport Carbon Accreditation предполагает не только сокращение выбросов, связанных с собственной деятельностью аэропорта, но и привлечение к этой работе других участников авиационной отрасли. Речь идёт об авиакомпаниях, организациях, предоставляющих услуги наземного обслуживания, и других партнёрах.

В 2025 году аэропорт расширил взаимодействие с заинтересованными сторонами и увеличил охват системы учёта углеродных выбросов.

Проделанная работа соответствует целям стратегии экологического, социального и корпоративного управления (ESG) ЗАО «Азербайджанские авиалинии», направленной на повышение устойчивости наземной инфраструктуры и операционной деятельности.

В дальнейшем Международный аэропорт Гейдар Алиев намерен продолжить реализацию экологических инициатив, уделяя особое внимание повышению энергоэффективности, расширению применения возобновляемых источников энергии и укреплению сотрудничества с отраслевыми партнёрами.