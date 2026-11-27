Французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании актрисы Шарлотт Арну, которое, предположительно, произошло в 2018 году.

Как сообщает Reuters, соответствующее решение 26 ноября принял Апелляционный суд Парижа, отклонив жалобу 77-летнего актера, который пытался добиться отмены судебного разбирательства.

Ш.Арну утверждает, что Ж.Депардье дважды подверг ее сексуальному насилию в своем доме в Париже в августе 2018 года. На тот момент актрисе было 22 года. По ее словам, она пришла к артисту, которого знала с детства, чтобы обсудить профессиональные вопросы и отрепетировать театральный текст.

При этом суд постановил рассматривать обвинения только в отношении предполагаемого эпизода, произошедшего 7 августа 2018 года. Второй эпизод, датированный 13 августа, был исключен из дела.

Адвокат потерпевшей назвала решение суда облегчением для своей клиентки, отметив, что та долго ждала этого момента и готова к предстоящему разбирательству.

Сам Ж.Депардье отрицает обвинения. Его адвокат назвал решение суда промежуточной победой актера, подчеркнув, что юридическая борьба еще не завершена. Защита также рассматривает возможность обжалования решения в Кассационном суде Франции.

В случае признания виновным актеру может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы.

Отметим, что в мае 2025 года Жерар Депардье был признан виновным в сексуальных домогательствах к двум женщинам во время съемок фильма «Зеленые ставни» (Les Volets verts) в 2021 году. Он получил 18 месяцев условного лишения свободы. В ноябре 2026 года актер отказался от апелляции по этому делу.

На фото актриса Шарлотт Арну