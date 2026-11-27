Начался судебный процесс по уголовному делу гражданина Беларуси Ардешира Сейфпура Саад Абади и еще двух лиц, обвиняемых в нанесении граффити на стены Киноцентра имени Низами.

Как сообщает АПА, сегодня на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Бабека Панахова были уточнены анкетные данные сторон. Им были разъяснены их права и обязанности.

Судебная коллегия приняла решение о передаче дела на судебное рассмотрение.

Судебное заседание назначено на 9 декабря.

Напомним, в ночь с 1 на 2 апреля неизвестное лицо или группа лиц повредили фасад здания Киноцентра «Низами», расположенного по адресу: город Баку, проспект Бюльбюля, 20. Здание является памятником архитектуры государственного значения (инвентарный номер 123). Злоумышленники нанесли на фасад здания краской различные надписи, слова и выражения.