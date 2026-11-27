На следующей неделе в Москве состоится заседание Совета глав правительств СНГ. Главной темой встречи станет экономическое сотрудничество.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в беседе с журналистами на полях заседания Экономического совета Содружества.

«Будет много вопросов: на первом месте экономика, на втором — гуманитарная сфера, и на третьем — безопасность», — сказал он.