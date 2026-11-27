Римский Дом приглашает нас наполнить жизнь значимыми моментами, совершая искренние и сердечные поступки — воспевая искусство дарить.

Радость — это не то, что мы просто ждем или получаем. Мы создаем ее сами: своим присутствием, щедростью, умением слушать и любовью. В этот праздничный сезон Дом Bvlgari воспевает нашу способность создавать особые моменты и контакты, которые наполняют жизнь смыслом.

Искусство делать подарки становится высшим воплощением этой идеи: от замысла и предвкушения выбора подарка до заботы, с которой он готовится, и тех эмоций, что возникают в момент вручения.

Для римского ювелирного Дома Bvlgari радость неразрывно связана с руками. В ателье Дома руки мастеров превращают творческий замысел и драгоценные материалы в прекрасные предметы — благодаря движениям, отточенным поколениями. В бутиках руки консультантов помогают сделать выбор, сопровождая вас в мире украшений и создавая особую атмосферу итальянского гостеприимства. А затем наступает финальный штрих: футляры темно-синего цвета, навеянного бесконечной красотой римского ночного неба, ленты и безупречная упаковка превращают ожидание в настоящее чудо.

Радость обретает драгоценную форму в культовых коллекциях Bvlgari, каждая из них привносит свой особый характер в искусство дарить. Коллекция Serpenti завораживает своей притягательностью: изящные золотые изделия с ослепительными бриллиантами соседствуют с новыми нанизываемыми каскадом украшениями желтого золота, — идеальный выбор для эффектного праздничного образа. В коллекции B.zero1 воплощен дух дерзкого новаторства: от скульптурного браслета-обруча и драгоценно сияющей миниатюрной подвески с частичным паве до легендарного кольца B.zero1, переосмысленного в золота и стали — дань уважения принятым в Доме экспериментам с материалами. В линии Divas’ Dream узнаваемый мотив в форме веера дополнен перламутром, непрозрачными камнями и бриллиантовым паве. А знаменитая гибкость техники Tubogas раскрывается в самых разных интерпретациях: от классических изделий из желтого золота до моделей с шипами, сочетающих золото и сталь, украшений из трех видов золота и новых изогнутых серег.

Часовые шедевры Bvlgari призваны запечатлеть моменты, призванные остаться в памяти. От соблазнительных изгибов Serpenti Tubogas и утонченной элегантности Serpenti Seduttori с автоматическим механизмом до современного духа Bvlgari Bvlgari и динамичности хронографа Bvlgari Titanio — у каждых часов свой уникальный эстетический язык. Дополняет эту подборку модель Octo Finissimo 37 из сатинированного титана, предлагающая новый взгляд на фирменные пропорции коллекции благодаря корпусу уменьшенного до 37 мм.

Дом Bvlgari озаряет праздничный сезон коллекцией драгоценных аксессуаров, в которых свет, мастерство исполнения и знаковые для Дома мотивы сливаются воедино. Модели Serpenti Cuore и Serpenti Cuoricino из линии Royal Ruby Neige Pavé Crystal по-новому интерпретируют культовый силуэт Serpenti: их украшает завораживающий сверкающий каскад кристаллов, созданных специально для Bvlgari и искусно закрепленных вручную. В свою очередь, стёганая модель Serpenti Cuore Matelassè в оттенке «мягкое золото» (Soft Gold) привносит в образ изысканное современное сияние. Наконец, новинка Tubogas Sphere отдает дань уважения одной из самых узнаваемых ювелирных техник Bvlgari: лаконичный и архитектурный прямоугольный силуэт, воплощенный в телячьей коже цвета «жемчужно-белый» (Perla White), дополнен эффектной ручкой из латуни с золотым покрытием. Ее форма вдохновлена ​​изгибами элементов Tubogas, а скульптурные сферические наконечники напоминают о легендарных браслетах Bvlgari в стиле Tubogas из 1970-х.

Наконец, сеть Bvlgari Hotels & Resorts также встречает праздничный сезон: гостей ждут элегантное оформление, уникальные впечатления и эксклюзивные гастрономические предложения от шеф-повара Нико Ромито, удостоенного звезд «Мишлен» — в том числе его фирменный панеттоне. Этот деликатес, наряду с изысканными сладостями из лимитированной коллекции Il Cioccolato от мастера-шоколатье Джанлуки Фусто, можно приобрести в La Casetta — очаровательном рождественском домике. Кроме того, в этом сезоне появилась новая традиция — Le Tombolate, привносящая в праздник подлинный дух итальянских рождественских обычаев.