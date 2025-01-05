В Центральном аппарате ПЕА состоялось совещание - ФОТО

Совещание с участием председателей местных избирательных штабов в связи с назначенными на 29 января 2025 года муниципальными выборами в Азербайджанской Республике состоялось 5 января в Центральном аппарате партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ПЕА, на совещании было подчеркнуто, что зарегистрированы все кандидаты, выдвинутые партией «Ени Азербайджан» в 118 округах, где пройдут муниципальные выборы.

Затем был обсужден ход реализации Плана мероприятий, утвержденного решением правления ПЕА от 2 декабря 2024 года, дана положительная оценка деятельности местных избирательных штабов, отмечено, что все запланированные мероприятия реализованы в установленные сроки и в организованном порядке.

Состоялся обмен мнениями по поводу реализации предстоящих задач в ходе этапа предвыборной агитации, которая стартует 6 января, даны соответствующие поручения и рекомендации; предвыборная программа, подготовленная Центральным аппаратом ПЕА, и другие агитационные материалы были представлены председателям местных избирательных штабов.

Подчеркнуты роль и значение института наблюдения в избирательном процессе, правила проведения наблюдения, права и обязанности наблюдателей, а также важность проведения тренингов для членов с правом совещательного голоса и для тех, кто будет наблюдать за выборами в день голосования в избирательных округах и участках.