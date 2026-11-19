Семьям, прибывшим очередной группой переселенцев в село Джахангирбейли Зангиланского района, вручены ключи от новых домов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в село переселены 19 семей в составе 75 человек.

В селе Джахангирбейли общей площадью 179,5 гектара в рамках первого этапа на территории 62,57 гектара осуществлено строительство 242 индивидуальных домов, здания школы, яслей-детского сада, двухэтажного административного здания, рыночного комплекса и многофункционального здания. Дома 2-, 3-, 4- и 5-комнатные. Все они обеспечены водой, электричеством, газом, солнечными панелями и высокоскоростным интернетом. Внутрисельские дороги также заасфальтированы. В многофункциональном здании в селе также размещаются врачебно-медицинский пункт, аптека, маркет, ателье, салон красоты.

В Джахангирбейли в яслях-детском саду на 80 мест особое внимание уделено обеспечению комфорта малышей. В селе, рядом с административным зданием, также построена площадь Флага. А рядом с площадью созданы детская игровая площадка, спортивная зона и парк в целях поощрения здорового образа жизни жителей и повышения их физической активности.

Встреченным в Джахангирбейли семьям сотрудники ANAMA предварительно предоставили подробную информацию об опасностях, создаваемых минами и неразорвавшимися боеприпасами. Жителям рекомендовано не прикасаться к незнакомым, неизвестным предметам и объектам, держаться от них подальше, а при столкновении с такими ситуациями незамедлительно сообщать соответствующим структурам.

На церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие официальные лица.

В выступлениях жители, возвращающиеся в родные края, были поздравлены, им пожелали счастливых дней и благополучной жизни на новом месте жительства.

Жители, возвращающиеся в родные края, выразив удовлетворение оказываемой им государственной заботой и условиями, созданными в новых домах, поблагодарили за эти условия Президента Ильхама Алиева. Они с уважением почтили память шехидов, отдавших жизни за освобождение наших земель, и пожелали гази здоровья и долгих лет жизни.