Азербайджанский дзюдоист Мухаммед Мусаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира U-23 в Ташкенте.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, спортсмен, выступающий в весовой категории до 66 кг, в схватке за 3-е место одержал победу над россиянином Исламом Султиговым.

Другие наши дзюдоисты, вступившие сегодня в борьбу, Наргиз Ахмедова (48 кг), Айсун Мамедова (52 кг), Хадиджа Гадашева и Вюсаля Гаджиева (обе - 57 кг) и Айхан Мирзазаде (60 кг) - завершили выступление без наград.