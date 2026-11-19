Украина и Азербайджан объединены взаимным уважением, дружественными отношениями между нашими народами и общей приверженностью принципам международного права.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым.

«Мы обсудили дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества. Я высоко ценю активный диалог между нашими странами на всех уровнях, в частности на парламентском. Мы находимся в постоянном контакте с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества.

Я поблагодарил Азербайджан за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также важную гуманитарную помощь в поддержке нашей энергетической системы», — отметил он.

«Убежден, что углубление парламентского сотрудничества будет способствовать укреплению отношений между Киевом и Баку на основе взаимного уважения, доверия и принципов международного права», — добавил спикер.

В свою очередь, С. Мардалиев подтвердил стабильность позиции Азербайджана в отношении территориальной целостности Украины и готовность продолжать гуманитарную поддержку и помогать восстановлению этой страны.