В Баку завершился судебный процесс по делу о гибели 27-летнего Джумшуда Джумшудлу, который в июне этого года погиб в Баку после падения в канализационный коллектор вследствие внезапного обрушения дорожного покрытия на территории, известной как «Баксол».

Как сообщает Qafqazinfo, Наримановский районный суд приговорил начальника участка по аварийно-восстановительным работам службы канализационных коллекторов и напорных сетей Управления водоснабжения и канализации Баку Азера Джумшудова, обвиняемого по этому делу, к трём годам лишения свободы.

Согласно приговору, осуждённый будет отбывать наказание в учреждении пенитенциарного типа поселкового режима.

Судья Гюльтекин Асадова пришла к выводу, что предъявленное обвинение обосновано и подтверждается достаточными доказательствами.

Напомним, что тело Дж.Джумшудлу было обнаружено в канализационном очистном резервуаре, расположенном в поселке Говсан Сураханского района.

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