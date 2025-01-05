В Керченском проливе нашли более 30 погибших дельфинов

Более 30 дельфинов, погибших, вероятнее всего, из-за разлива мазута, обнаружили в море после крушения танкеров в Керченском проливе.

Об этом сообщили в научно-экологическом центре спасения дельфинов "Дельфа".

"С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное", - говорится в распространенном сообщении. Среди них 32 особи, погибшие после 15 декабря. Их гибель, скорее всего, связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС, поскольку тела "совсем старые". Практически каждый день специалисты получают информацию о новых погибших дельфинах, ведут учет и регулярно передают данные в государственные органы.

Как отметили в центре, такое количество погибших животных нетипично, большое количество для этого времени года. Состояние тел, предварительно, может свидетельствовать о том, что основная часть обнаруженных китообразных погибла в первые 10 дней после ЧП с танкерами.

"Пока выбросов живых дельфинов не было, но мы можем ожидать увеличения числа пoстрадавших китообразных в гораздо большем, чем обычно, количестве в ближайшие месяцы. Сейчас наша oсновная задача в том, чтобы максимально подготовиться к этому моменту и организовать стационар для oказания длительной помощи пострадавшим", - добавили в центре.

Источник: ТАСС