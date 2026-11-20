Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной к началу января 2027 г.

Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника.

Американские чиновники сообщили представителям Киева и европейских стран, что Вашингтон хочет завершить переговоры до того, как демократы получат контроль над конгрессом США. Они могут выступить за расширение военной поддержки Украины и усиление давления на Москву.

По данным FT, в Киеве опасаются, что спешка Вашингтона может привести к соглашению на условиях Москвы. Однако собеседники газеты считают быстрое достижение договоренностей маловероятным.

19 ноября спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Стороны планировали согласовать общую позицию по ключевым условиям мирного урегулирования на Украине, а также подготовить повестку и определить формат следующего раунда многосторонних переговоров. Кушнер заявил, что он и Уиткофф передадут российской стороне позицию стран Европы по украинскому вопросу.

В тот же день президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры на саммите АТЭС в Шэньчжэне. В ходе открытой части встречи глава Белого дома предложил сторонам обсудить урегулирование конфликта на Украине.