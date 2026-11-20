Продажи и предзаказы видеоигры GTA VI за первые сутки после релиза превысили $2,36 млрд.

Такие данные приводит аналитическая компания Sensor Tower.

Всего было реализовано более 24,58 млн копий игры. Около 75% покупателей выбрали версию для PlayStation 5, остальные 25% — для Xbox. Продажи на платформе PlayStation принесли разработчику Rockstar Games $1,77 млрд, а на Xbox — $588 млн.

Релиз GTA VI состоялся 19 ноября, спустя 13 лет после выхода предыдущей части серии.

Действие игры разворачивается в вымышленном штате Леонида, созданном по мотивам Флориды. Одной из главных локаций стал Вайс-Сити — виртуальный аналог современного Майами.

Впервые в основной серии GTA представлены два главных героя — Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. По замыслу разработчиков, они представляют собой пару преступников, напоминающую знаменитых Бонни и Клайда.