В матче 12-го тура Мисли Премьер-лиги «Сабах» на выезде одержал крупную победу над «Сумгайытом» со счётом 5:1.

Встреча прошла на городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде.

Счёт на 22-й минуте открыл Ксандер Северина. На 30-й минуте Седрик Бадоло сравнял результат, однако уже через две минуты «Сумгайыт» остался в меньшинстве после удаления Лукаса Блека, получившего вторую жёлтую карточку.

Перед перерывом Иван Лепиница вновь вывел «Сабах» вперёд. Во втором тайме Тимотеуш Пухач, Алексей Исаев и Хаял Алиев довели счёт до разгромного.

После этой победы «Сабах» набрал 24 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Сумгайыт» с 10 очками занимает девятую позицию.

В другом матче игрового дня «Зиря» и «Имишли» сыграли вничью — 2:2. 12-й тур завершится 22 ноября.