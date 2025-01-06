Ильхам Алиев: Попытки госорганов России замять инцидент вызывают у нас справедливое возмущение

Операция «Ковер» в Грозном, означающая закрытие воздушного пространства, была объявлена после того, как самолет был сбит с земли.

Об этом Президент Ильхам Алиев заявил на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками AZAL, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Это снова показывает, что здесь есть очень серьезные вопросы с преступным составом. Обычно, если в воздушном пространстве какой-либо страны возникает угроза, то немедленно закрывается ее воздушное пространство. Это существует во всех странах и имеет различные наименования. В России это называется «операция «Ковер». Если для воздушного пространства России существовала угроза, то капитану самолета сразу должны были сообщить об этом. Немедленно должно было бы быть закрыто воздушное пространство, и самолет должен был бы развернуться.

Должен также сообщить, что примерно за 10 дней до произошедшей катастрофы аналогичное происшествие случилось недалеко от города Грозный. Самолет, принадлежащий AZAL, вернулся с полпути. Почему на этот раз экипажу самолета не было сделано предупреждение? Это, естественно, выяснит следствие. Я хочу еще раз подчеркнуть, что информация, которой мы располагаем, основывается на фактах. Попытки российских государственных органов скрыть это происшествие и придерживаться абсурдных версий вызывают у нас как удивление, так и сожаление, а также справедливое возмущение», - сказал Президент Ильхам Алиев.