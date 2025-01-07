В Баку установлена личность мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с кошкой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сотрудники полиции установили личность мужчины, который подверг кошку издевательствам в Баку.

В настоящее время ведется расследование.

Источник: Media.az

22:04 06.01.2025

Пользователь сети опубликовал видео, на котором неизвестный живодер издевается над кошкой, вывесив ее с балкона многоэтажного дома.

Автор поста обращается к правоохранительным органам и гражданам с просьбой помочь спасти животное и наказать изверга.

В посту отмечается, что инцидент имел место в жилом доме, расположенном на улице Шамиля Азизбекова 88 в Баку.



