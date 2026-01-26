 В США стартовал MMA-турнир с участием азербайджанцев - ФОТО | 1news.az | Новости
В США стартовал MMA-турнир с участием азербайджанцев - ФОТО

First News Media09:05 - Сегодня
В Нью-Йорке (США) по инициативе Американо-азербайджанской молодежной и спортивной ассоциации и объединения "CSE Combat" стартовал многоэтапный профессиональный бойцовский турнир под названием The Gauntlet.

Как сообщает Report, в турнире принимают участие известные бойцы MMA из США, а также многочисленные любители спорта. Основной целью турнира является проверка физических и психологических возможностей спортсменов, а также выявление перспективных бойцов.

В рамках турнира также организованы поединки по MMA и кикбоксингу. В ходе боев восходящие таланты продемонстрировали свои навыки.

Турнир проходит по системе "на выбывание", в каждой весовой категории участвуют по восемь спортсменов. Участники ведут напряженную и принципиальную борьбу за выход в следующий этап.

Основатель Американо-азербайджанской молодежной и спортивной ассоциации, проживающий в США азербайджанский спортсмен, чемпион мира и Европы Эльгюн Ханогланлы в комментарии Report отметил, что турнир проводится впервые и является первым международным спортивным проектом организации в США:

"Наша организация была создана в 2023 году. В ее состав входят азербайджанские спортсмены, проживающие и выступающие в США. Среди них есть и бойцы MMA, в том числе Назим Садыгов. Мы работаем над проектами, которые позволят азербайджанским спортсменам проявить себя в США. Этот турнир - один из таких проектов".

В первом раунде турнира прошли поединки в различных весовых категориях, по итогам которых победители завоевали путевки во второй этап.

Среди участников также были три спортсмена, подготовленные азербайджанским тренером Теймуром Гасановым. Двое из них, являющиеся по национальности украинцами, одержали победы нокаутом, отметив свой успех с азербайджанскими флагами.

В течение вечера также состоялись внерамочные поединки по MMA и кикбоксингу. Продемонстрированные бойцами навыки вызвали большой интерес у спортивных болельщиков.

