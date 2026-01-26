В Габале произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

В Габале произошло тяжелое ДТП.

Как передает Report, авария произошла в ночное время на участке автодороги Гарамарьям–Исмаиллы–Шеки, проходящем через поселок Нидж Габалинского района.

По предварительным данным, автомобиль марки Nissan Navara съехал с проезжей части и перевернулся. В результате происшествия один человек погиб, еще один - 26-летний Кенан Ильгар оглу Закирдзада - получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавший госпитализирован в Огузскую районную центральную больницу. Личность погибшего устанавливается.

По факту ведется расследование, выясняется причина аварии.