 Конгресс утвердил победу Трампа на выборах президента США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Конгресс утвердил победу Трампа на выборах президента США

First News Media00:00 - Сегодня
Конгресс утвердил победу Трампа на выборах президента США

Конгресс США утвердил на совместном заседании итоги состоявшихся 5 ноября 2024 года президентских выборов в стране, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп.

Это следует из трансляции заседания объединенной сессии законодателей.

Совместное заседание обеих палат законодательного органа проходит под председательством вице-президента США Камалы Харрис, являющейся по конституции главой Сената.

Трамп уже получил поддержку 270 выборщиков, чего достаточно для утверждения результатов выборов.

Напомним, что по итогам выборов 5 ноября республиканец получил 312 голосов выборщиков, а всего 77,3 миллиона голосов. Проигравшая демократ Камала Харрис - 226 голосов выборщиков, а всего - 75 миллионов.

Поделиться:
84

Актуально

Политика

МИД Азербайджана ответил Макрону

Общество

На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение

В мире

Конгресс утвердил победу Трампа на выборах президента США

Xроника

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством - ФОТО

В мире

Ким Чен Ын запретил есть хот-доги и разводиться

Конгресс утвердил победу Трампа на выборах президента США

США сняли санкции с финансовых операций с Сирией

Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Welt: новые власти Сирии не пожали руку Бербок, потому что она женщина - ВИДЕО

У исполнителя теракта в Новом Орлеане был флаг ИГ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Выигравшему миллиард в лотерею россиянину предложили отдать деньги на нужды армии

В США самолет упал на здание, есть погибшие и пострадавшие

Последние новости

На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение

Сегодня, 00:04

Ким Чен Ын запретил есть хот-доги и разводиться

Сегодня, 00:02

Конгресс утвердил победу Трампа на выборах президента США

Сегодня, 00:00

США сняли санкции с финансовых операций с Сирией

06 / 01 / 2025, 23:40

Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

06 / 01 / 2025, 23:20

Глава МВД Франции приказал усилить безопасность в связи угрозой террора

06 / 01 / 2025, 23:00

На юге Ирана произошло землетрясение

06 / 01 / 2025, 22:41

В Баку живодер издевается над кошкой, вывесив ее с балкона - ВИДЕО

06 / 01 / 2025, 22:24

Украинские СМИ отвели широкое место высказываниям Президента Азербайджана в связи с авиакатастрофой

06 / 01 / 2025, 22:00

Трюдо заявил о намерении покинуть пост премьера Канады

06 / 01 / 2025, 21:40

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством - ФОТО

06 / 01 / 2025, 21:13

В Гяндже два человека отравились угарным газом

06 / 01 / 2025, 21:00

Стало известно, за кого вышла замуж Паралимпийская чемпионка Ламия Велиева - ФОТО

06 / 01 / 2025, 20:42

Госслужба Азербайджана о налоговых льготах для микропредпринимателей

06 / 01 / 2025, 20:20

Индонезия стала полноправным членом БРИКС

06 / 01 / 2025, 20:00

Представителя посольства РФ вызвали в МИД Молдовы

06 / 01 / 2025, 19:45

Президент Северной Македонии выразила соболезнования Ильхаму Алиеву

06 / 01 / 2025, 19:30

Папа Римский раскритиковал монахинь за кислые лица и призвал быть приветливее

06 / 01 / 2025, 19:15

В минувшем году в Иране было казнено рекордное число женщин

06 / 01 / 2025, 19:00

Россия выдала Азербайджану лицо, подозреваемое в мошенничестве в крупном размере

06 / 01 / 2025, 18:45
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23