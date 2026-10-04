Израильские журналисты сорвали пресс-конференцию сборной Ирландии перед матчем Лиги наций

Пресс-конференция сборной Ирландии перед матчем Лиги наций против Израиля в Сербии была досрочно прекращена после серии острых вопросов со стороны израильских журналистов.

Один из представителей СМИ спросил главного тренера ирландской команды Хеймира Хадльгримссона о недавнем инциденте на борту самолета Flydubai, связав его с позицией Ирландии по Палестине.

Представитель Футбольной ассоциации Ирландии прервал вопрос, заявив, что пресс-конференция посвящена футболу.

Позднее другой израильский журналист обвинил игроков сборной Ирландии в том, что во время предыдущего матча они якобы называли израильских футболистов «обезьянами».

В ирландской федерации назвали это утверждение ложным и после словесной перепалки завершили пресс-конференцию.

Первый матч между сборными Ирландии и Израиля завершился победой ирландцев со счетом 3:0.

Перед той встречей футболисты Ирландии вышли на поле с черными повязками, а во время исполнения гимна Израиля опустили головы.

После матча ирландская сторона заявила о возможных расистских выкриках со стороны израильских болельщиков в адрес темнокожих игроков сборной. УЕФА не стал открывать отдельное расследование по этому эпизоду.

Ответный матч Ирландия — Израиль пройдет в Сербии.