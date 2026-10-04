Украина и Германия заключили соглашения на сумму более 8,5 млрд евро

Украина и Германия заключили 15 соглашений и документов общей стоимостью более 8,5 млрд евро.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Киеве.

По его словам, большинство подписанных документов касается сотрудничества в сфере безопасности, производства, закупок для украинской стороны и совместных проектов на территории Украины.

Отдельное соглашение предусматривает расширение сотрудничества Киева и Берлина в сфере противодействия беспилотникам.

Зеленский также сообщил, что Германия предоставила Украине новый пакет поддержки на сумму более 1,3 млрд евро.

В него входят вооружение и помощь энергетическому сектору страны в преддверии зимы.