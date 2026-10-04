Казахстанец победил на международном фестивале AI-кино

Казахстанский автор Мырзахан Жумахан стал победителем Astana AI Film Festival в номинации «Лучший персонаж».

Международное жюри отметило его комедию «It Was Just a Joke» («Это была просто шутка»).

По сюжету обычный розыгрыш неожиданно перерастает в серьезное противостояние.

Победителей фестиваля объявили 3 октября в Астане.

Всего на конкурс поступило 8 067 заявок из 125 стран, а в финальную программу вошли 25 работ, созданных с использованием искусственного интеллекта.

Гран-при фестиваля и приз в размере 450 тысяч долларов получил латвийский автор Николай Шестак за фильм «The First Honest Day».

Каждый победитель специальной номинации получил по 50 тысяч долларов.