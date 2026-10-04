В Баку беременную собаку выбросили из окна многоэтажки - ВИДЕО
В Баку зафиксирован случай жестокого обращения с животным.
Как сообщает 1news.az, на распространившихся в социальных сетях кадрах видно, как беременную собаку выбрасывают из окна многоэтажного жилого дома.
По факту произошедшего сотрудники полиции провели расследование. В результате была установлена личность проявившего жестокость по отношению к животному на территории Гарадагского района столицы.
В его отношении приняты соответствующие меры ответственности.
Представляем данные кадры:
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