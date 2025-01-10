Европа не спасет: Почему Армении не место в ЕС

Очередным демаршем в пику России можно назвать одобрение правительством Армении решения о начале процесса вступления в Европейский союз. Именно демаршем, поскольку до реального старта конкретных переговоров по членству в объединении Армении еще очень далеко.

Но сделать так, чтобы лишний раз создать раздражение в Москве – с этим да, армянское правительство справилось на отлично. Впрочем, сам премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже не питает ложных иллюзий относительно быстрого вступления в Евросоюз, тем более что, как он сказал, «решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума».

«Но мы также должны отметить, что перед референдумом мы должны предпринять определенные действия: обсудить дорожную карту с ЕС», - добавил глава армянского правительства.

В Кремле по этому поводу сразу же выступили с предупреждением: усидеть на двух стульях у Армении не получится. В частности, отреагировавший на этот шаг Армении пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что возможное вступление Армении в Евросоюз – это, конечно, ее суверенное право, но быть членом и Европейского союза (ЕС), и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одновременно невозможно.

«Что значит это членство в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая, это невозможно», - сказал Песков.

При этом он совершенно справедливо предложил выждать сначала реакцию самого Евросоюза на движение Армении к нему. В данном контексте он привел пример Турции, которая аж с прошлого века безуспешно стучится в двери ЕС: «Здесь еще нужно понять, какая позиция на этот счет у Евросоюза. Мы хорошо знаем пример с Турецкой Республикой, которая уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя».

Здесь можно усомниться в удачности выбранного Песковым примера, поскольку в мире давно уже сложилось не то что мнение, а даже убеждение в том, что Турцию не принимают в ЕС, который в самом же сообществе именуют «христианским клубом», из-за того, что она - мусульманская страна. Это, пожалуй, единственное несоответствие Турции критериям ЕС. За время, пока она повисла в статусе кандидата на вступление в организацию, членство в ЕС обрело много стран, даже близко не стоящих по уровню развития экономики и законодательства с Турцией.

Но, кроме Турции, есть много и других, кстати, вполне себе христианских стран, которые ожидают своей очереди на вступление в ЕС – это государства Западных Балкан, некоторые из которых ждут своего часа уже 20 лет. Хотя, учитывая таланты «наидревнейшего» народа, способного найти своих где угодно, а в отсутствие таковых «подмазать» кого надо, нельзя исключать, что Армении все же удастся быстро прошмыгнуть в ЕС без очереди через заднюю дверь. Благо, висящих на армянском крючке европейских политиков, особенно французского происхождения, в наличии хоть отбавляй.

Вопрос в другом: «А оно вообще Армении надо?» Ведь Евросоюз – это не только плюшки, как может показаться со стороны, но и жесткие и не очень приятные обязательства. Делать придется больше и лучше, а получать за это меньше, чем сейчас в ЕАЭС, за счет которого Армения в последние годы сильно поднялась. Вот и Песков, касаясь выгод и преимуществ, которые Иреван получает от членства в ЕАЭС, отметил, что «называя вещи своими именами, это дает весьма и весьма положительные дивиденды для Армении, как государства, и народа этой страны».

В более ярких красках о перспективах Армении в ЕС высказался вице-премьер РФ Алексей Оверчук, заявив, что ЕАЭС и ЕС несовместимы.

«Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект «О запуске процесса вступления в Европейский союз» ставит эту страну перед выбором», — цитирует Оверчука ТАСС.

Вице-премьер отметил, что при сворачивании отношений Иревана с ЕАЭС в Армении вырастут цены на энергию и продовольствие, а экспорт армянских товаров сократится на 80%: «Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат безвиз (с европейскими странами), а Армения — депопуляцию. Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС — это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на «Титаник», — считает Оверчук.

По его мнению, если бы разработчики законопроекта были честны как перед народом Армении, так и другими странами ЕАЭС, то могли бы сразу дополнить проект статьей о выходе Иревана из ЕАЭС. Он подчеркнул, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода республики из ЕАЭС, и предупредил, что «Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства».

Итак, Армения выпускает синицу из рук ради летящего высоко в небе журавля. Европа, на чью помощь уповают в Иреване, вряд ли готова стать для Армении той опорой в регионе, которой всегда была Россия. Дрейф в сторону ЕС усложнит отношения Армении со всеми странами региона, в первую очередь с Азербайджаном, с которым все еще не подписан мирный договор, и будет ли вообще подписан при таком ходе событий – большой вопрос.

Не секрет, что Азербайджан недоволен размещением с армянской стороны условной границы с ним так называемой наблюдательной миссии ЕС. Как считают в Баку, эта миссия в любой момент может превратиться в военный контингент НАТО, учитывая, что в его составе действуют отставные силовики уже не только из европейских стран, но и из Канады. Между тем, один из пунктов проекта мирного договора между Баку и Иреваном касается обязательства не размещать иностранные силы на совместной границе. По этому поводу Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее выражал озабоченность, заявив, что под прикрытием «европейских наблюдателей» на границе фактически формируется инфраструктура НАТО. Подобные заигрывания Армении с Западом, определение ею своей роли в качестве наместника ЕС и плацдарма НАТО на Южном Кавказе можно с уверенностью сказать не по нраву ни одной стране региона, потому что представляют угрозу безопасности для каждой из них по отдельности и для всего Кавказа в целом.

Прежде подобная судьба была уготована Грузии. Обхаживавший ее Запад постепенно загонял страну в ловушку. Однако Грузия вовремя осознала риск и отступила, избрав более прагматичный курс. Армянское руководство, по-видимому, или не замечает, или сознательно игнорирует опасности избранного им пути, продолжая двигаться в том направлении, которое в будущем может обернуться катастрофой. Если этот выбор действительно осознан, вся ответственность за его последствия лежит исключительно на властях Армении.

Еще одной ошибкой Армении является ее стремление к оформлению стратегического партнерства с уходящей администрацией Соединенных Штатов, которое воспринимается Иреваном как манна небесная. Но это, скорее, не манна, а мина замедленного действия, закладываемая армянским руководством под собственное государство, что чревато серьезными последствиями. Следует понимать, что, превратив Армению с подачи нынешней американской администрации в некий полигон или проект глобалистов, руководство республики, само взращенное на идеологии Джорджа Сороса, поставило свою страну в уязвимое перед западными манипуляциями положение. Однако с возвращением Дональда Трампа в Белый дом подобная политика со стороны Иревана вряд ли будет востребована. Это означает, что Армения, строящая свои надежды на текущем курсе администрации Байдена, может быть выброшена новыми американскими властями за ненадобностью и одновременно оказаться в изоляции среди стран региона, которые ей не забудут предательских заигрываний с Западом.