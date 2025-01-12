Эрдоган впервые допустил выдвижение кандидатом в президенты на еще один срок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что может рассмотреть вариант выдвижения своей кандидатуры на следующих выборах.

Такой завуалированный сигнал он послал в беседе с турецким певцом Ибрагимом Татлысесом на митинге в провинции Шанлыурфа.

После совместного с президентом исполнения песни Татлысес спросил у него, "готов ли он снова выдвинуться в качестве президента". "С вами я готов", - ответил Эрдоган.

Эту фразу некоторые местные СМИ расценили как сигнал к тому, что глава государства рассматривает вариант участия в новых президентских выборах. Хотя весной 2023 года он давал понять, что по окончании нынешнего срока в 2028 году планирует отдать руководство новому поколению.