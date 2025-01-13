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Зачитан приговор Бахтияру Гаджиеву

First News Media13:25 - Сегодня
Зачитан приговор Бахтияру Гаджиеву

Завершился судебный процесс по уголовному делу Бахтияра Гаджиева, обвиняемого по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Али Мамедова был зачитан приговор.

Решением суда Бахтияр Гаджиев приговорен к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что Бахтияр Гаджиев был задержан в декабре 2022 года по обвинению по статье 192.1 Кодекса об административных правонарушениях (привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (услуг) до вступления трудового договора (контракта) в законную силу), статье 193-1.3. 2 УК (отмывание денег, полученных преступным путем), 206.1 (содействие контрабанде), 221.2.2 (хулиганство в составе группы лиц с оказанием сопротивления лицу, выполняющему обязанности по охране общественного порядка), 289.1 (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), 320.1 и 320.2 (подделка, незаконное изготовление, сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов).

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