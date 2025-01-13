Еще 39 семьям вручены ключи от квартир в Джебраил - ФОТО

Сегодня 39 семьям в составе 165 человек, прибывшим в город Джебраил, были вручены ключи от квартир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после встречи прибывших в Джебраил семей сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) предоставили им подробную информацию об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Им было рекомендовано держаться подальше от неизвестных объектов и предметов и сообщать соответствующим органам при возникновении подобных ситуаций.

В церемонии вручения ключей приняли участие официальные лица Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие лица.

Семьи, которые поселятся в своих домах, с радостью получили ключи.

В новых зданиях, построенных в городе Джебраил по указанию главы государства, созданы все условия для расселения семей.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают около 30 тыс. человек, работающих над реализацией проектов проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.