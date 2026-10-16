Трамп заявил о непричастности США к ограничениям Starlink на Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон не связан с замедлением «Старшилд» — подразделения «Старлинк», сообщает в пятницу Bloomberg.

«Мы совсем не замедляли это», — заявил он, говоря о «Старшилд».

Трамп также отметил, что не думает, что предприниматель Илон Маск, владеющий SpaceX, которой принадлежит «Старлинк», мог быть связан с замедлением.

«Я не знаю, сделал ли это кто-то, но это был не я. И я не думаю, что это был Илон», — отметил Трамп.

«Старшилд» предоставляет новые военные космические возможности США и союзникам.