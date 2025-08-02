«Мы полностью готовы»: Трамп о готовности США к ядерной войне с Россией
Соединенные Штаты готовы к ядерной войне с Россией.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», - подчеркнул американский лидер.
Он отметил, что две американские подводные лодки будут располагаться ближе к России.
«Да, они [подлодки] находятся ближе к России. Мы всегда хотим быть наготове, поэтому я направил в регион две атомные подводные лодки» — подчеркнул президент.
Источник: РБК
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