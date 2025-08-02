«Мы полностью готовы»: Трамп о готовности США к ядерной войне с Россией

Соединенные Штаты готовы к ядерной войне с Россией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», - подчеркнул американский лидер.

Он отметил, что две американские подводные лодки будут располагаться ближе к России.

«Да, они [подлодки] находятся ближе к России. Мы всегда хотим быть наготове, поэтому я направил в регион две атомные подводные лодки» — подчеркнул президент.

Источник: РБК