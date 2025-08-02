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Дорожная полиция предупреждает: плохое самочувствие за рулем может стоить жизни

First News Media10:34 - Сегодня
Дорожная полиция предупреждает: плохое самочувствие за рулем может стоить жизни

Главное управление дорожной полиции призвало водителей не садиться за руль автомобилей при плохом самочувствии или серьезных проблемах со здоровьем.

Поводом для серьезного беспокойства властей стал трагический случай в Хачмазском районе, где водитель грузовика ГАЗ-3302 скончался за рулем от острой сердечной недостаточности, что привело к дорожно-транспортному происшествию.

В дорожной полиции отмечают, что количество аварий, вызванных резким ухудшением здоровья водителей, значительно увеличилось на фоне установившейся жаркой погоды.

"Настоятельно рекомендуем водителям воздержаться от управления транспортными средствами при малейших признаках недомогания и серьезных проблемах со здоровьем. Особое обращение к родственникам: проявите бдительность и не допускайте к вождению членов семьи с проблемами здоровья", - подчеркивается в официальном сообщении ведомства.

Трагический инцидент, ставший причиной обращения, произошел 31 июля в Хачмазском районе. 58-летний Ровкет Юнусов, житель Губинского района, потерял сознание за рулем грузовика ГАЗ-3302 вследствие острого сердечного приступа. Неуправляемый автомобиль совершил столкновение с разделительной полосой. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя.

Источник: Report

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