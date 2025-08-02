 В Азербайджане отмечается День национального кино | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджане отмечается День национального кино

First News Media09:50 - Сегодня
В Азербайджане отмечается День национального кино

Согласно Распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева от 18 декабря 2000 года, 2 августа в Азербайджане отмечается профессиональный праздник кинематографистов — День национального кино.

В этом году исполняется 127 лет со дня зарождения азербайджанского кинематографа.

Спустя всего лишь два года после первого киносеанса, организованного во Франции, 2 августа 1898 года секретарь Бакинского научно-фотографического кружка, издатель и фотограф Александр Мишон показал снятые им самим документальные хроники «Пожар нефтяного фонтана на Бибиэйбате», «Проводы Его Высочества Эмира Бухарского на пароходе «Вел. кн. Алексей», «Кавказская пляска» и художественный сюжет «Попался». Именно с этого дня начался отсчет истории национального кинематографа в Азербайджане.

В начале прошлого столетия иностранные кинокомпании, среди которых были Pathé, общество братьев Пироне, «Фильма» и другие, открыли свои филиалы в Баку и занялись производством фильмов. В 1916 году по мотивам одноименной повести писателя Ибрагимбека Мусабекова был снят короткометражный фильм «В царстве нефти и миллионов», а в 1917-м по мотивам оперетты Узеира Гаджибейли – «Аршин мал алан».

В годы существования Азербайджанской Демократической Республики правительство провело ряд культурно-политических реформ. Благодаря установлению дипломатических, культурных и экономических связей с внешним миром в Баку были привезены первые образцы мирового кинематографа и организованы их общественные показы. Все это способствовало увеличению числа любителей кинематографа в стране. В 1918 году они объединились в Совет служителей кинематографии и театра.

В 1923 году, после установления в Азербайджане советской власти, было создано Азербайджанское фото-киноуправление (АФКУ), а 28 апреля того же года открылась Первая государственная кинофабрика. Первым фильмом производства этой студии стала художественная картина «Девичья башня», снятая по мотивам народной легенды.

В 1923–1926 годах киностудия называлась «Первая Государственная кинофабрика», а затем после объединения с АФКУ – «Аздовлеткино», «Азеркино», «Азерфильм», «Аздовлеткиносенайе», «Бакинская киностудия», «Азербайджанфильм». С 1960 года студия носит имя Джафара Джаббарлы.

На сегодняшний день на киностудии «Азербайджанфильм» произведено более 2000 фильмов различных жанров. Некоторые из них, в том числе «Аршин мал алан», «Хлеб поровну», «День рождения», «Допрос», «Мерзавец», были удостоены государственных наград; ряд картин, среди которых «Мачеха», «На дальних берегах», «Аршин мал алан», «Наш учитель Джабиш», «Последний перевал», «Насими», «Чужое время», «Сары гялин», получили награды международных и других кинофестивалей.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда уделял большое внимание деятелям культуры и искусства, в том числе работникам киноиндустрии. Сегодня эта традиция успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым 23 февраля 2007 года Распоряжение «О развитии киноискусства в Азербайджане» придало новый импульс укреплению материально-технической базы национального кино. В целях реализации Государственной программы развития азербайджанского кино на 2008–2018 годы, утвержденной главой государства, был проведен целый комплекс важнейших мероприятий.

В целях совершенствования реализации государственной политики в области кинематографии, обеспечения международной конкурентоспособности азербайджанского кинематографа, а также модернизации отечественной производственной и вещательной инфраструктуры 20 апреля 2022 года Президент Ильхам Алиев издал Указ «О создании юридического лица публичного права «Агентство кино Азербайджанской Республики».

Согласно указу, Агентство кино Азербайджанской Республики учреждено при Министерстве культуры.

В этом году мы отмечаем 127-летие азербайджанского кинематографа, прошедшего огромный путь развития, полный знаменательных событий, и сыгравшего огромную роль в культурной и духовной жизни нашего народа.

В рамках развития кинематографической отрасли за счет средств, выделенных из государственного бюджета, на студии «Азербайджанфильм» и на других государственных студиях, а также в независимых киностудиях снято более 250 художественных, документальных и анимационных фильмов на темы, имеющие особое значение с точки зрения национальных интересов и приоритетов. Более 60 киноработ, созданных за последние годы, приняли участие в свыше 230 международных кинофестивалях почти в 60 странах мира и были удостоены около 150 различных наград.

Ежегодно в честь Дня национального кино в Азербайджане проходят различные мероприятия, церемонии и презентации новых фильмов, и нынешний год не стал исключением. Сегодня в киноцентре «Низами» состоится показ ряда киноработ отечественных режиссеров. Начиная с 14:00 зрителям будут представлены фильмы: «Красный цвет второй планеты» режиссера Азера Гулиева, «Забор» режиссера Гулу Аскерова, «Последняя осень» режиссера Рустама Бабазаде, «Два дня» режиссера Теймура Гамбарова, «Глаза войны» режиссера Эльшана Зейналлы, «Говорит и показывает Шуша» режиссера Мурада Мурадова.

В 18:00 в киноцентре «Низами» состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню национального кино. На нем будут вручены награды деятелям киноискусства, внесшим вклад в развитие и популяризацию отечественного кинематографа. Предусмотрен премьерный показ короткометражных художественных фильмов «С любовью с Ориона» (режиссер Рафик Гаджиев), «Падший ангел» (режиссер Эльмар Фарзали), «Живи долго» (режиссер Самир Керимоглу).

В 20:00 на бульваре запланирован показ под открытым небом художественного фильма «Где Ахмед?» (режиссер Адиль Искендеров, 1963), организованный Управлением приморского бульвара и киностудией «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджанской Республики.

Поздравляем отечественную кинообщественность с Днем национального кино!

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
255

Актуально

Экономика

Дан старт поставкам азербайджанского газа в Сирию через Турцию - ФОТО - ВИДЕО - ...

Экономика

Министр энергетики Сирии: Азербайджан поставками газа оказал поддержку развитию ...

Lifestyle

7:0 в пользу Фахраддина Манафова: Лучшие роли народного артиста – ФОТО

Lifestyle

ТОП-10 лучших азербайджанских фильмов по версии IMDb - ВИДЕО

Общество

Пограничники пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана

​​​​​​​«Я очень хочу, чтобы моя дочка жила»: Мама борется за жизнь дочери с рецидивом лейкоза

Дорожная полиция предупреждает: плохое самочувствие за рулем может стоить жизни

В Азербайджане отмечается День национального кино

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Азербайджанская спортсменка погибла в ДТП

AZAL объявил скидки до 25% на международные рейсы

Два человека, включая ребенка, утонули на пляже в Пиршага

Жалоба в редакцию: пришли на пикник в Ботанический сад, вернулись с сыпью и укусами

Последние новости

Байрактар: Объем экспорта газа в Сирию может составить до 2 млрд кубометров ежегодно - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

Пограничники пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана

Сегодня, 12:30

Министр энергетики Сирии: Азербайджан поставками газа оказал поддержку развитию и восстановлению Сирии

Сегодня, 12:20

Проф. Айгюн Аттар: Начало поставок азербайджанского газа в Сирию - демонстрация растущей роли Баку в Ближневосточном регионе

Сегодня, 12:10

Альпарслан Байрактар: Экспорт электроэнергии из Турции в Сирию увеличится более чем в два раза

Сегодня, 12:00

Микаил Джаббаров: Нефтегазовое сотрудничество Азербайджана и Сирии создаст основу для реализации ряда инфраструктурных проектов

Сегодня, 11:50

Дан старт поставкам азербайджанского газа в Сирию через Турцию - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:40

В Турции задержаны 26 подозреваемых в связях с ИГИЛ

Сегодня, 11:13

7:0 в пользу Фахраддина Манафова: Лучшие роли народного артиста – ФОТО

Сегодня, 11:00

​​​​​​​«Я очень хочу, чтобы моя дочка жила»: Мама борется за жизнь дочери с рецидивом лейкоза

Сегодня, 10:46

Дорожная полиция предупреждает: плохое самочувствие за рулем может стоить жизни

Сегодня, 10:34

ТОП-10 лучших азербайджанских фильмов по версии IMDb - ВИДЕО

Сегодня, 10:00

Сон Хын Мин объявил об уходе из «Тоттенхэма» после 10 лет в клубе

Сегодня, 09:57

В Азербайджане отмечается День национального кино

Сегодня, 09:50

«Мы полностью готовы»: Трамп о готовности США к ядерной войне с Россией

Сегодня, 09:36

Гутерриш назвал систему мандатов ООН неэффективной

Сегодня, 00:00

На Камчатке за час произошли три землетрясения магнитудой выше 5

01 / 08 / 2025, 23:40

СМИ: Трамп планирует привлечь Азербайджан и страны Центральной Азии к «Авраамовскому соглашению»

01 / 08 / 2025, 23:22

В Ханкенди стартует VI Летний лагерь диаспорской молодежи

01 / 08 / 2025, 23:00

В Ширване отец и сын утонули в коллекторе

01 / 08 / 2025, 22:40
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45