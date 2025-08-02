В Азербайджане отмечается День национального кино

Согласно Распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева от 18 декабря 2000 года, 2 августа в Азербайджане отмечается профессиональный праздник кинематографистов — День национального кино.

В этом году исполняется 127 лет со дня зарождения азербайджанского кинематографа.

Спустя всего лишь два года после первого киносеанса, организованного во Франции, 2 августа 1898 года секретарь Бакинского научно-фотографического кружка, издатель и фотограф Александр Мишон показал снятые им самим документальные хроники «Пожар нефтяного фонтана на Бибиэйбате», «Проводы Его Высочества Эмира Бухарского на пароходе «Вел. кн. Алексей», «Кавказская пляска» и художественный сюжет «Попался». Именно с этого дня начался отсчет истории национального кинематографа в Азербайджане.

В начале прошлого столетия иностранные кинокомпании, среди которых были Pathé, общество братьев Пироне, «Фильма» и другие, открыли свои филиалы в Баку и занялись производством фильмов. В 1916 году по мотивам одноименной повести писателя Ибрагимбека Мусабекова был снят короткометражный фильм «В царстве нефти и миллионов», а в 1917-м по мотивам оперетты Узеира Гаджибейли – «Аршин мал алан».

В годы существования Азербайджанской Демократической Республики правительство провело ряд культурно-политических реформ. Благодаря установлению дипломатических, культурных и экономических связей с внешним миром в Баку были привезены первые образцы мирового кинематографа и организованы их общественные показы. Все это способствовало увеличению числа любителей кинематографа в стране. В 1918 году они объединились в Совет служителей кинематографии и театра.

В 1923 году, после установления в Азербайджане советской власти, было создано Азербайджанское фото-киноуправление (АФКУ), а 28 апреля того же года открылась Первая государственная кинофабрика. Первым фильмом производства этой студии стала художественная картина «Девичья башня», снятая по мотивам народной легенды.

В 1923–1926 годах киностудия называлась «Первая Государственная кинофабрика», а затем после объединения с АФКУ – «Аздовлеткино», «Азеркино», «Азерфильм», «Аздовлеткиносенайе», «Бакинская киностудия», «Азербайджанфильм». С 1960 года студия носит имя Джафара Джаббарлы.

На сегодняшний день на киностудии «Азербайджанфильм» произведено более 2000 фильмов различных жанров. Некоторые из них, в том числе «Аршин мал алан», «Хлеб поровну», «День рождения», «Допрос», «Мерзавец», были удостоены государственных наград; ряд картин, среди которых «Мачеха», «На дальних берегах», «Аршин мал алан», «Наш учитель Джабиш», «Последний перевал», «Насими», «Чужое время», «Сары гялин», получили награды международных и других кинофестивалей.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда уделял большое внимание деятелям культуры и искусства, в том числе работникам киноиндустрии. Сегодня эта традиция успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым 23 февраля 2007 года Распоряжение «О развитии киноискусства в Азербайджане» придало новый импульс укреплению материально-технической базы национального кино. В целях реализации Государственной программы развития азербайджанского кино на 2008–2018 годы, утвержденной главой государства, был проведен целый комплекс важнейших мероприятий.

В целях совершенствования реализации государственной политики в области кинематографии, обеспечения международной конкурентоспособности азербайджанского кинематографа, а также модернизации отечественной производственной и вещательной инфраструктуры 20 апреля 2022 года Президент Ильхам Алиев издал Указ «О создании юридического лица публичного права «Агентство кино Азербайджанской Республики».

Согласно указу, Агентство кино Азербайджанской Республики учреждено при Министерстве культуры.

В этом году мы отмечаем 127-летие азербайджанского кинематографа, прошедшего огромный путь развития, полный знаменательных событий, и сыгравшего огромную роль в культурной и духовной жизни нашего народа.

В рамках развития кинематографической отрасли за счет средств, выделенных из государственного бюджета, на студии «Азербайджанфильм» и на других государственных студиях, а также в независимых киностудиях снято более 250 художественных, документальных и анимационных фильмов на темы, имеющие особое значение с точки зрения национальных интересов и приоритетов. Более 60 киноработ, созданных за последние годы, приняли участие в свыше 230 международных кинофестивалях почти в 60 странах мира и были удостоены около 150 различных наград.

Ежегодно в честь Дня национального кино в Азербайджане проходят различные мероприятия, церемонии и презентации новых фильмов, и нынешний год не стал исключением. Сегодня в киноцентре «Низами» состоится показ ряда киноработ отечественных режиссеров. Начиная с 14:00 зрителям будут представлены фильмы: «Красный цвет второй планеты» режиссера Азера Гулиева, «Забор» режиссера Гулу Аскерова, «Последняя осень» режиссера Рустама Бабазаде, «Два дня» режиссера Теймура Гамбарова, «Глаза войны» режиссера Эльшана Зейналлы, «Говорит и показывает Шуша» режиссера Мурада Мурадова.

В 18:00 в киноцентре «Низами» состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню национального кино. На нем будут вручены награды деятелям киноискусства, внесшим вклад в развитие и популяризацию отечественного кинематографа. Предусмотрен премьерный показ короткометражных художественных фильмов «С любовью с Ориона» (режиссер Рафик Гаджиев), «Падший ангел» (режиссер Эльмар Фарзали), «Живи долго» (режиссер Самир Керимоглу).

В 20:00 на бульваре запланирован показ под открытым небом художественного фильма «Где Ахмед?» (режиссер Адиль Искендеров, 1963), организованный Управлением приморского бульвара и киностудией «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджанской Республики.

Поздравляем отечественную кинообщественность с Днем национального кино!

Источник: АЗЕРТАДЖ